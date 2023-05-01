قناة الناس ـ قصة حميلة وراء إسلام حمزة رضى الله عنه

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يسرى جبر، خلال برنامجه "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن حمزة بن عبدالمطلب رضى الله عنه، كان يخرج فى رحلات الصيد، ولدى عودته تحدثت إليه بنات صغيرة، وقالوا له: "كيف تكون أسد الله هكذا، وهناك من يأذى رسول الله ويعتدون عليه ويمنعونه من عبادة الله كما يشاء، فسألهن عن أكثر شخص يؤذى النبى، فقالوا له: "أبو جهل".
وأضاف جبر، أنه على الفور توجه حمزة رضى الله عنه إلى أبو جهل، وناده وسبه، وقال له: "كيف تؤذى محمدًا وأنا على دينه؟"، فدخل فى الدين حمية لرسول الله وغضبة لنبينا ﷺ.
وتابع: "الغريب أنه بعدما عاد حمزة إلى بيته، قال ما الذى فعلته.. أترك دين أبائى؟ بعدما راحت الحمية، فذهب لزيارة النبى ﷺ وهو فى هذه الحالة من الحيرة، فتلا عليه النبى ﷺ القرآن، ودعا له، فامتلأ قلبه إيمانًا بدعوة النبى".
وأوضح الدكتور يسرى جبر، أنه هنا دخل حمزة بن عبد المطلب إلى الإسلام دينًا حقيقيًا وليس مجرد حمية أو عصبية.
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