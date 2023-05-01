ماذا يدل رمز الكمثرى المنتشر عبر السوشيال ميديا؟

جدة - نرمين السيد - تريند الكمثرى

ولاحظ مستخدمو السوشيال ميديا انتشار شكل الكمثرى خلال الصفحات الشخصية للبعض، كما أضافها آخرون للوصف الموجود فى الملف الشخصى.

مفهوم رمز الكمثرى

وكشف تقرير جاء فى صحيفة "ديلى ميل" عن السر وراء شكل الكمثرى المنتشر فى السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن تلك الرموز التعبيرية تعد طريقة جديدة للأفراد غير المرتبطين "السناجل" للكشف عن حالة علاقتهم.

وتم طرح فكرة الكمثرى منذ الشهر الماضى فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا، والذى يلجأ العزاب خلالها إلى وضع رمز "الكمثرى" فى الحالة الشخصية.

رواد السوشيال ميديا

وشارك عدد كبير من رواد السوشيال ميديا فى تريند "الكمثرى"، للكشف عن حالتهم العاطفية بهدوء.

وسخر مستخدمو تويتر عبر حساباتهم من تريند الكمثرى، وقالوا: "التايم لاين ناو بعد حوار الكمثرى"، "وده تايم لاين ولا محل فكهانى".

كما تساءل البعض منهم عن ماذا يشير رمز الكمثرى؟ وقالوا: "لما تبقى انت الوحيد اللى مش عارف حوار الكمثرى على التايم بيتكلم عنه"، "محدش يعرف حوار الكمثرى".