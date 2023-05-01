مواصفات وسعر هاتف هواوى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد "Huawei Nova 11i" يأتى بشاشة من نوع "LCD" وبقياس 6.8 بوصة وبدقة 2388 × 1080 بيكسل، وبعرض FHD +. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر أساسى بدقة 48 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة الوصول العشوائى بقدر 8 جيجابايت، تبلغ سعة تخزين هاتف Nova 11i قدر 120 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات. ويطرح هاتف "Huawei Nova 11i" فى الأسواق بلونين وهما الأسود والأخضر، وبسعر يبلغ 320 دولارا.

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