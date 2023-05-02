قناة الناس.. الدكتور على جمعة: 3 خطوات إذا طبقتها ستدخل جنة الدنيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علماء الأمة استنبطوا بعمق من كتب الله والحديث، وفكروا وربطوا وأدركوا الواقع وعرفوا العلة، فجددوا الخطاب الدينى، لافتا إلى أن الإمام الشافعى، عندما أتى بالعلم الجديد والغزير قبلته الأمة، وبعض الناس تعجب لكن فى النهاية انصاعوا له لأنه عرفوا إنه سابق عصره وآتى بالجديد من الفكر والإبداع.





وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، تقديم الإعلامى شريف فؤاد، اليوم الاثنين: "كذلك الإمام الغزالى عاتبوه فى البداية، وشوف الكتاب وشوف معناه إحياء علوم الدين، يعنى الاسم الله هى علوم الدين ماتت، كفا الله الشر، لكن تقسيمته الرباعية مسألة مبدعة، لم تكن من قبل، فمثلا العبادات ودى العلاقة بينك وبين ربك، المعاملات يعنى العلاقة بينك وبين الناس، التزكية يعنى العلاقة بينك وبين نفسك، وده جابه منين هو عبقرى كده، لأ جابها من حديث بيقرآه بعمق مش مسطح، ده غايص فيه وعايشة".

واستكمل: "فى حديث بيوضح ثلاث علاقات، اتق الله حيثما كنت أهى دى العلاقة مع الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أهى دى العلاقة اللى بينى وبين نفسى، وخالق الناس بخلق حسن، دى بقى المعاملات، طيب أساس اللى بينى وبين الله التقوى، وهى هى الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، الله ده بيقول لى مجموعة من المبادئ التى تجعل الإنسان أكثر سعادة فى حياته".

واستكمل: "الرضا بالقليل سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، قال انظرُوا إِلَى مَنْ هو أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تحقروا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ، شوف لازم تنظر للأسفل منك شوف اللى معندوش عربية وأنت عندك عربية والغنى والأغنى منك وهكذا".

وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.