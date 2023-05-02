خسوف القمر 2023.. البحوث الفلكية يعلن كل التفاصيل

جدة - نرمين السيد - خسوف القمر 2023
وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، على الصفحة الرسمية لـ المعهد على فيسبوك: "إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يحدث خسوف القمر 2023 يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023"ز
خسوف القمر 2023
وأضاف: "وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شـوال لعام 1444هـ، وتغطى منطقة شبه ظل الأرض 96,4% تقريبًا من سطح القمر".
ولفت البحوث الفلكية إلى أنه يُمكن رؤية خسوف القمر 2023 فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب وشرق قارة أوربا – قارة أستراليا – معظم قارة آسيا – قارة إفريقيا – المحيط الباسفيكى – المحيط الأطلنطى – المحيط الهندى – القارة القطبية الجنوبية"، مشيرا إلى أنه يصعب رؤيته فى مصر.
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