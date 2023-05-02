خسوف القمر 2023.. هل يُرى فى مصر؟

جدة - نرمين السيد - خسوف القمر 2023

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، على الصفحة الرسمية لـ المعهد على فيسبوك، إن جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته ستستغرق مدة قدرها 4 ساعات و18 دقيقة، مؤكدا أنه يصعب رؤيته فى مصر.

واستطرد: "طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأنه سوف يحدث خسوف شبة ظل للقمر يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، وهو ما يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشـــوال لعام 1444هـ، وتغطى منطقة شبه ظل الأرض 96,4% تقريباً من سطح القمر".

خسوف القمر 2023

وتابع: "ويُمكن رؤية خسوف القمر 2023، فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها "جنوب وشرق قارة أوربا – قارة أستراليا – معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيط الباسفيكى – المحيط االأطلنطى – المحيط الهندى– القارة القطبية الجنوبية".