تقارير أمريكية: روبوتات الدردشة استخدمت لإنشاء 49 موقعا إخباريا

جدة - نرمين السيد - عثرت مجموعة نيوز جارد الأمريكية، المعنية بتكنولوجيا الصحافة وتصنيف الأخبار، على العديد من المواقع الإخبارية التى تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعى، والتى انتشرت على نطاق واسع على الإنترنت، هذا الاكتشاف يثير تساؤلات حول كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز تقنيات الاحتيال.





ووفقًا لتقرير نشرته نيوزجارد، تغطى المواقع الـ49 النطاق الكامل للمنصات الإخبارية التقليدية، وتتنوع فى شكلها ومحتواها، ومن بين هذه المواقع، توجد بعض المواقع الإخبارية العاجلة التى تحمل أسماء عامة مثل News Live 79 و Daily Business Post، وتشارك بعض المواقع الأخرى نصائح حول نمط الحياة أو تغطية أخبار المشاهير، أو تنشر محتوى برعاية علامات تجارية.

ووفقًا للتقرير، لم يكشف أى من هذا المواقع عن استخدام روبوتات دردشة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ مثل برنامج "Chatgpt" من شركة "OpenAI" أو "جوجل بارد" من تطوير ألفابيت، التى يمكنها إنشاء نص مفصل بناءً على طلبات المستخدم البسيطة.

وبدأت العديد من هذه المواقع الإلكترونية فى النشر هذا العام مع بدء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى على نطاق واسع من قبل الجمهور.

ووثق تقرير نيوزجارد العديد من الحالات التى ولّدت فيها روبوتات المحادثة أكاذيبًا من أجل نشر مقالات؛ ففى شهر أبريل الماضى وحده، نشر موقع على شبكة الإنترنت يسمى CelebritiesDeaths.com مقالاً بعنوان "وفاة بايدن.. والسيدة هاريس الرئيس بالنيابة وتلقى كلمة التاسعة صباحًا".