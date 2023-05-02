ووفقًا لتقرير نشرته نيوزجارد، تغطى المواقع الـ49 النطاق الكامل للمنصات الإخبارية التقليدية، وتتنوع فى شكلها ومحتواها، ومن بين هذه المواقع، توجد بعض المواقع الإخبارية العاجلة التى تحمل أسماء عامة مثل News Live 79 و Daily Business Post، وتشارك بعض المواقع الأخرى نصائح حول نمط الحياة أو تغطية أخبار المشاهير، أو تنشر محتوى برعاية علامات تجارية.
ووفقًا للتقرير، لم يكشف أى من هذا المواقع عن استخدام روبوتات دردشة مدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى؛ مثل برنامج "Chatgpt" من شركة "OpenAI" أو "جوجل بارد" من تطوير ألفابيت، التى يمكنها إنشاء نص مفصل بناءً على طلبات المستخدم البسيطة.
وبدأت العديد من هذه المواقع الإلكترونية فى النشر هذا العام مع بدء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعى على نطاق واسع من قبل الجمهور.
ووثق تقرير نيوزجارد العديد من الحالات التى ولّدت فيها روبوتات المحادثة أكاذيبًا من أجل نشر مقالات؛ ففى شهر أبريل الماضى وحده، نشر موقع على شبكة الإنترنت يسمى CelebritiesDeaths.com مقالاً بعنوان "وفاة بايدن.. والسيدة هاريس الرئيس بالنيابة وتلقى كلمة التاسعة صباحًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير أمريكية: روبوتات الدردشة استخدمت لإنشاء 49 موقعا إخباريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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