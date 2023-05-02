توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.. حاول أن تفاجئ شريك حياتك بمفاجآتك السعيدة. تفاءل بشأن الأمور المادية وكن حذرا.

برج الثور

تفاءل بشأن ترقية فى عملك نتيجة ثمرة اجتهادك.. تشعر بالحب والرومانسية تجاه شريكك.. اجتهد لتحصل على مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك فى العمل.

برج الجوزاء

لا تترد فى طلب المساعدة من زملائك.. لا تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج السرطان

تعامل مع أى عقبات تواجهك فى العمل بكل حكمة.. تفاءل بشأن رسالة من صديق كنت تنتظره منذ فترة، تسعد بها كثيرًا.. حان الوقت لتسديد أى ديون متراكمة.

برج الأسد

تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.. حاول التنزه مع الأهل والأقارب.. حاول زيادة دخلك بعمل جديد.

برج العذراء

فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. الشريك ينتظر منك الكثير، حاول عمل مفاجأة سارة قد تزيل أى توترات.. تفاءل بشأن أمورك المادية.

برج الميزان

أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.. استغل أى طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج العقرب

لا تستسلم لأى ضغط فى العمل يصيبك بالتوتر.. حاول الجلوس بالمنزل لمشاهدة فيلمك المفضل.. أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج القوس

أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.. اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. احذر التبذير.

برج الجدى

رتب أفكارك وأعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. حاول تجاوز أى خلافات مع الشريك بصبر وحكمة وهدوء.. طالب بمستحقاتك المالية فى عملك هذا حقك.

برج الدلو

لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك فى العمل.. احذر تفاقم الخلافات مع الشريك.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.

برج الحوت

اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.. لا تشعر بالغدر من الشريك، ولا تتخذ قرارا قبل أن تتأكد.. ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.