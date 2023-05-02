أبرزها الشاحن السريع.. ريدمى تطرح هاتفا جديدا بمواصفات جبارة

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف ريدمى الجديد تحت اسم "Redmi K60 Ultra" وبمواصفات مميزة حيث يعمل بمعالج "Snapdragon 8 Gen 2".
ويتمتع الهاتف بتقنية شحن سريعة بقوة 210 وات، لذا تتمكن من الشحن بسرعة كبيرة، وفقا لموقع "Gizchina".
وأشار الخبراء إلى أن كثير من شركات الهواتف الذكية إلى تضمين هذه التقنية فى الهواتف الجديدة تدريجيا مما يشير إلى مدة شحن أقل مع تحسينات كبيرة للبطارية.
يذكر أن هاتف "Redmi Note 12 Explorer Edition" هو أول الهواتف التى تدعم الشحن بقوة 210 وات، حيث يسمح بسرعة الشحن لبطاريتها فى حوالى 9 دقائق.
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