قناة الناس - هل أموال المعاش حرام؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الشخص عندما يموت ويكون مكلف بأسرة أو زوجة أو أولاد أو بنت مطلقة، مضيفًا أن هذه البنت المطلقة كانت ستكون مسؤولة من أبوها وهو على قيد الحياة.
وتابع، عندما يموت الأب يكون تأمين هذه الإبنة المطلقة أو الغير متزوجة من معاش والدها المتوفى، بتوفير نفقاتها وما ستحتاجته فى حياتها من أكل وشرب بهذا المعاش.
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