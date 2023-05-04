قناة الناس- الحجار: ابن حجر العسقلانى حفظ سورة مريم فى جلسة واحدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد الحجار فى حديثه من البرنامج، أن المواهب التى امتلكها ابن حجر العسقلانى كانت مميزة للغاية، ومن بينها الذاكرة الفوتوغرافية، أى أنه يحفظ الكثير من الأشياء بمجرد قراءتها.

وتابع، أن الحافظ ابن حجر العسقلانى، حفظ سورة مريم فى جلسة واحدة فقط، وأنه كان بمجرد أن يرى الأشياء يقوم بحفظها.