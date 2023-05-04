القاهرة الإخبارية.. مصر الوجهة السياحية الأولى المفضلة لدى المسافرين

ونشر المحرك "ويجو" ذلك ضمن تقرير يتضمن قائمة بالوجهات السياحية الأكثر رواجا للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الربع الأول من العام الجارى 2023.
وذكر تقرير "ويجو" أن مصر تمنح لزائريها تجربة مميزة بها مزيج من التاريخ القديم والثقافة العريقة والشواطئ الخلابة للاسترخاء والمغامرة بما يتناسب مع أذواق كافة شرائح السائحين، بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار المصرية.
وفى سياق متصل، أبرزت شبكة Read Nigeria Network RNN، وهى مدونة للمعلومات والترفيه، خلال التقرير الذى أعدته تحت عنوان " أكبر عشر متاحف فى إفريقيا 2023" قائمة بهذه المتاحف، والتى تصدرها المتحف المصرى الكبير والمتحف المصرى بالتحرير.
ووفق التقرير فإن مصر تمتلك عددًا من أفضل المتاحف فى إفريقيا وتزخر بالعديد من الآثار الرائعة التى يعود تاريخها إلى أقدم الحضارات فى التاريخ.
وأشار التقرير إلى أن المتحف المصرى الكبير الذى جاء فى المركز الأول فى القائمة أكبر متحف فى العالم مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية، ويقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة، ويحتوى على العديد من القطع الأثرية التى تعكس الحضارة المصرية العريقة، ومنها كنوز الملك الذهبى توت عنخ آمون.
كما جاء المتحف المصرى بالتحرير فى المركز الثانى، حيث أوضح التقرير أنه من المتاحف الكبرى فى إفريقيا، مشيراً إلى أنه تم افتتاح هذا المتحف عام 1902، ويضم مجموعة من أهم القطع الأثرية المصرية.
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