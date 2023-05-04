بعد هجماته.. طاووس هارب يثير الرعب فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وهرب طاووس من حديقة حيوانات فى نيويورك وانتشر فى الشوارع ليهجم على الأفراد، وأطلقوا عليه اسم "راؤول". واصطدم الأفراد بعد رؤيته وهو يشن الهجم الشرس عليهم ثم يرجع ليختبئ بأعلى شجرة فى برونكس. وبذلت شركة نيويورك وقوات الدفاع فى نيويورك القبض على الطائر، ولكن ظل جالسلا عاليا فى الشجرة، حتى نجحت فى وضعه بالقفص وعودته لحديقة الحيوانات. وقال رجل يدعى مايك: "كنا نحاول الحفاظ على سلامة الطائر ولكنه حاول أن ينقرنى ويمسك بنطالى وأخيرا طار إلى أعلى الشجرة، ولم أكن أعرف أنه يستطيع الطيران".

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