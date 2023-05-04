جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Nokia XR21" بشاشة "LCD"بقياس 6.49 بوصة مع جودة عرض "FHD +". ويتمتع الهاتف بهيكل من الألمنيوم المعاد تدويره وغيرها من المواد المتينة، كما لديه خصائص مضادة للغبار والمياه ومقاوم للسقوط. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية لمستشعر أساسى بدقة 64 ميجابيكسل وبه عدسة بزاوية عريضة بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية التى بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 4800 مللى أمبير فى الساعة، وتتمكن من الشحن السريع بقوة 33 وات. ويتوفر هاتف "Nokia XR21" فى الأسواق بألوان عدة منها الأسود والأخضر، وبسعر يبلغ 625 دولارا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بهيكل متين.. نوكيا تطرح هاتفا جديدا «XR21» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.