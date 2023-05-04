«تحت الربع».. عبق الماضى يفوح فى الجنبات (صور)

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز معالم المنطقة، شارع تحت الربع، الذى شهد الكثير من عمليات التطوير والتحديث، لتغيير كثير من معالمه وملامحه التاريخية، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى بناء القاهرة ذاتها، على يد القائد الفاطمى جوهر الصقلى عام 358 هجرية.

تجولت كامير "دوت الخليج" فى شارع "تحت الربع" بالمنطقة التى تقع خارج باب زويلة، من اليمين حتى باب الخلق، ولم يطلق على الشارع هذا الاسم سوى فى العصر المملوكى، حسب ما ذكر المقريزى فى خططه، حيث كان يطلق عليه قبل ذلك حارة السودان، وحينما تولى الظاهر بيبرس الحكم طوره وقسم المساحة المحيطة به وأنشأ ربعا آخر لم يبق منه شيئا حاليا، حيث شب فيه حريق عام 721هـ - 1221م، وكان يقع بين باب زويلة وباب الفرج وعرف بخط تحت الربع وكان ربعا كبيرا يشتمل على 120 مسكنا.