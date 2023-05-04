قناة الناس- الحلقة الكاملة من برنامج «مع الناس» عن ابن حجر العسقلانى

جدة - نرمين السيد - وتحدث الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى حلقة الأمس، عن واحد من البارزين فى تاريخ الحديث، وهو الحافظ ابن حجر العسقلانى.
وقال الدكتور أيمن الحجار فى حديثه: "الحافظ ابن حجر العسقلانى كان من أكبر العلماء الذين تأثروا تأثرا كبيرا بشيخات من العلماء".
كما عدد مواهب ابن حجر العسقلانى، مضيفا: "تميز الحافظ ابن حجر بأمرين سرعة الاستحضار، حسن التعبير".
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