قناة الناس- الدكتور أيمن الحجار يتحدث عن أهمية كتاب «فتح الباري»

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، أهمية كتاب فتح البارى لابن حجر العسقلانى.





وقال الدكتور أيمن الحجار فى حديثه لقناة الناس: "يعد كتاب فتح البارى شرح صحيح البخارى موسوعة حديثية كبرى حتى العصر الحالى". وتابع، أن ابن حجر العسقلانى قام بكتابة "فتح البارى" فى 25 عاما، ولا يستطيع أحد من الدراسين للحديث، الاستغناء عنه.

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