بشأن مكالمات الفيديو والجرافيك.. مزايا تحديث جوجل كروم الجديد «Chrome 113»

جدة - نرمين السيد - وتقدم جوجل خلال تحديث "Chrome 113" تحسينات فى مكالمات الفيديو وأداء الجرافيك على شبكة الإنترنت.

ويتمكن التحدث من جلب دعم تشفير الفيديو AV1 بآداء أسرع لدعم مكالمات الفيديو وجعلها أكثر كفاءة.

ويدعم التحديث مميزات للوسائط تشمل CSS overflow-inline وoverflow-block، وتحديث مميزات وسائط CSS، كما يدعم المتصفح الآن إعداد صور CSS، مع دعم الكتابة لتحديد اختيارات الصور.

ويتتمع التحديث بتعزيز آداء الجرافيك ثلاثى الأبعاد فى المتصفح من خلال "WebGPU"، وهى ميزة يمكن أن تقدم دعم جيد للاعبين على المتصفح.