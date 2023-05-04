حفل تتويج الملك تشارلز الثالث سيضيف 450 مليون جنيه إسترلينى إلى لندن

جدة - نرمين السيد - ويقدر الخبراء أن أكثر من 30 ألف زائر أجنبى إضافى - ما يعادل عدد سكان مدينة بحجم وندسور - بالإضافة إلى من هم متوقعون فى العادة من سكان المملكة المتحدة سيستمتعون بزيارات "حفل التتويج" إلى لندن، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس العموم البريطانى ليندساى هويل قوله إن "العالم سيراقب لندن".

أكدت أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف سائح أجنبى فى لندن بتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا فى كاتدرائية "وستمنستر أبى" يوم السبت، مع مئات الآلاف من الزائرين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم حجز كل فندق تقريبًا وغرفة تأجير فى العاصمة.

ووصل اليوم بعض قادة العالم وكبار الشخصيات الذين يحضرون التتويج.

وأضاءت ساعة "بيج بن" الليلة الماضية بصور للزهور الوطنية للدول الأربع، إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، معروضة على المعلم البريطانى الأشهر باللون الأحمر والأبيض والأزرق، الألوان الوطنية. كما ظهرت أيضًا كلمات النشيد الوطنى، ليحفظ الله الملك، عبر البرج.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المحللين المتخصصين أن حجوزات إقامة الزائرين الأجانب ارتفعت بنسبة 75.1 فى المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وكان إجمالى عدد الوافدين إلى لندن، بما فى ذلك من جميع أنحاء المملكة المتحدة، أعلى بنسبة 47.4 فى المائة عن العام الماضى.

وسيؤدى ذلك إلى إنفاق يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه إسترلينى من الزوار الأجانب وحدهم على الإقامة وتناول الطعام فى الخارج والتسوق.

ولكن إذا تمت إضافة الإنفاق الإضافى على الحفلات فى الشوارع والمشروبات والوجبات من قبل سكان لندن والتذكارات، فقد يصل الإجمالى إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترلينى، وفقًا لتوقعات منفصلة صادرة عن مراكز الأبحاث.

وفى العاصمة اليابانية طوكيو، غادر أمير أكيشينو ولى عهد اليابان وقرينته البلاد، متوجهان إلى بريطانيا لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بالنيابة عن إمبراطور اليابان، ناروهيتو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الثنائى غادر مطار "هانيدا الدولى" بالعاصمة طوكيو فى وقت سابق اليوم الخميس على متن طائرة حكومية، ومن المقرر أن تصل إلى مطار "ستانستد" فى ضواحى العاصمة لندن فى وقت لاحق اليوم.

وتعد الزيارة هى الأولى الرسمية لهما إلى بريطانيا، وتأتى تلبية لدعوة من العائلة الملكية البريطانية إلى الإمبراطور، ناروهيتو، لحضور مراسم التتويج.

وسيشارك الثنائى فى مراسم استقبال يقيمها الملك تشارلز الثالث فى قصر بكنجهام غدا الجمعة ومراسم تتويج فى كنيسة وستمنستر، على أن يعودا إلى اليابان بعد غد السبت.

وفى العاصمة الصينية بكين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الخميس، أن هان تشنج، نائب والممثل الخاص للرئيس الصينى شى جين بينج، سيحضر مراسم تتويج الملك البريطانى تشارلز الثالث، المقررة يوم السبت القادم 6 مايو فى العاصمة البريطانية لندن، وذلك بدعوة من الملك تشارلز الثالث.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم عن ماو قولها إن هان سيزور أيضا البرتغال وهولندا، خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو، وذلك بناء على دعوتين من حكومتى البلدين.