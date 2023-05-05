خسوف القمر 2023.. اعرف كل توقيت وأماكن حدوثه الليلة

جدة - نرمين السيد - ولفتت الجمعية الفلكية أن سماء المملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم العربى ستشهد خسوفا شبه ظلى للقمر، مساء اليوم الجمعة 5 مايو 2023، يستمر لمدة 4 ساعات و18 دقيقة حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبة ظل الأرض عند الذروة العظمى لـ خسوف القمر 2023، مشيرة إلى أن آخر مرة يحدث فيها خسوف القمر بهذا العمق في يناير 2020.

وتابعت: "خسوف القمر شبه الظلى؛ يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر، ولكن بالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة ولكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً حيث سيمر القمر بأكمله تقريبا داخل ظل شبه الأرض وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد".

وتسمى مثل هذه الحالات "خسوف شبه ظل كامل"؛ والسبب في ندرته لأن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبة ظل القمر.

اقرأ التفاصيل من هنا

واستطردت الجمعية الفلكية بجدة: "إن مراحل خسوف القمر 2023، ستكون في نفس الوقت في جميع المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساء بتوقيت مكة، وفي هذه المرحلة سيكون القمر لا يزال تحت الأفق محلياً وبعد ظهوره فوق الأفق لن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر حيث سيبدو كالمعتاد في مثل هذا الوقت من الشهر القمري".

وتابعت: "يتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة، باتجاه الأفق الجنوب الشرقي وسيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية عتمة واضحة في طرفة اليسار؛ نظرا لاقتراب القمر إلى حدود 5% من ظل الأرض في ذلك الوقت".

ولفتت إلى أن القمر سيصل إلى لحظة الاكتمال عند الساعة 08:34 مساءً بتوقيت مكة، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض هذا الشهر، مشيرة إلى أن الخسوف سينتهي بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة".

خسوف القمر 2023

وأشارت الجمعية الفلكية إلى أنه يمكن رصد خسوف القمر 2023 بالعين المجردة، ويفضل استخدام منظار أو تلسكوب صغير لرؤية التفاصيل عن سطح القمر، وكذلك تصوير الخسوف في مراحل مختلفة حيث يمكن للكاميرا الرقمية مثبتة على حامل ثلاثي التقاط أدق التفاصيل مع عدسة لا يقل طولها البؤري عن 300 مم أو بعدسة الكاميرا للهاتف الذكي فوق العدسة العينية.

واختتمت الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه "يعود السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى".