القاهرة الإخبارية.. روبوت يمكنه فحص الحبوب فى المخازن والتأكد من سلامتها

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير، إن الروبوت يمكنه فحص الحبوب بشكل شامل، فى ظل وجود العمال بعيدا عن المخازن بعيدا عن أى إيزاء، مضيفا أن الروبوت يفحص الحبوب لضمان تخزين المحاصيل بكفاءة عالية.

وأضاف التقرير، أن الهدف الرئيسى من هذه الروبوتات، هو التأكد من جودة الحبوب المخزنة، إلى جانب مساعدة عمال مخازن الحبوب والمزارعين على تقليل خسائر المحاصيل بعد التخزين.

وتابع تقرير القاهرة الإخبارية، أن الروبوت صمم على شكل حرف تى، ليوفر للمزارعين وعمال مخازن الحبوب، رؤية أفضل للظروف البيئية لمحاصيل الحبوب عند تخزينية فى الصوامع.