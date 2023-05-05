جوجل تستعد لـ إطلاق أول هاتف قابل للطى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فى Google IO 2023، ستطلق الشركة أيضًا جهاز Pixel 7a وGoogle Pixel اللوحى.

وأطلقت الشركة فيديو ترويجيًا يظهر خلاله الجهاز ضخمًا مع وجود نفس شريط الكاميرا الأفقى فى الخلف الذى يظهر على "Pixel 7 Pro".

تحتوى الكاميرا أيضًا على قواطع لثلاث كاميرات، من المحتمل أن تكون لأجهزة استشعار واسعة وعريضة للغاية ومقربة.

ومن المثير للاهتمام، أن عرض غطاء "Pixel Fold" يبدو عريضًا، على عكس شاشة الغلاف الضيقة لهاتف "Galaxy Z Fold 4" من سامسونج.

بطريقة ما، فإن هذا التصميم مشابه لما رأيناه فى "Oppo Find N" و"Find N2".

يظهر الفيديو أنه سيكون هناك كاميرتان للصور الذاتية، إحداهما على شاشة الغلاف، والثانية على الشاشة الرئيسية.

لم توضح "جوجل" المواصفات، لكن تسريبًا يشير إلى أن شاشة الغطاء على "Pixel Fold" قد توفر مساحة عرض تبلغ 5.8 بوصات، بينما قد توفر الشاشة الرئيسية بحجم الجهاز اللوحى مساحة عرض 7.6 بوصة.

يمكننا توقع أن تقدم كلتا الشاشتين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودعم التقنيات المتطورة مثل "HDR" و"HDR10 +" للحصول على تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا وحيوية.

فى المقابل، يوفر "Samsung Galaxy Z Fold 4" شاشة عرض بحجم 6.2 بوصة، والشاشة الرئيسية مقاس 7.6 بوصة.

تحت الغطاء، قد يتم تشغيل "Google Pixel Fold" بواسطة "Google Tensor G2 SoC"، والذى يتميز أيضًا بسلسلة Pixel 7.

فيما يتعلق بالكاميرات، قد يحتوى الهاتف على نفس إعداد الكاميرا المتاح على "Pixel 7 Pro"، مما يعنى أنه يمكن أن تكون هناك كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوجرافى بدقة 48 ميجابكسل، و10.2 بوصة عريضة للغاية.

ونظرًا لأنه هاتف جوجل، يمكننا توقع شكل مخصص من "أندرويد" لعامل الشكل هذا.

وكما هو متوقع، ستكشف جوجل عن سعر الجهاز فى حدث "Google IO"، لكن من المؤكد أن "Pixel Fold" لن يكون رخيصًا، حيث يقال إنه سيكلف أكثر من 1700 دولار.