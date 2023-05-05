ضحية جديدة لـ«تيك توك».. شاب يصاب بحروق فى 75% من جسده

جدة - نرمين السيد - وتعرض المراهق الأمريكى مايسون دارك 16 عاما من ولاية كارولينا الشمالية لحروق فى 75% من جسده بعد محاولة تحد خطير على منصة التواصل الاجتماعى تيك توك، وكان الهدف من التحدى القائم على رش رذاذ طلاء شديد الاشتعال مع إشعال ولاعة، إلا أن الأمور تطورت بشكل سريع وخطير.



ونفذ دارك بالتحدى بمفرده، دون أى توجيهات أو إرشادات من أشخاص ذوى خبرة، مما أدى إلى انفجار العلبة وتحول المزحة إلى كارثة، وبعد سماع عائلته صوت الانفجار وصراخ المراهق، تم نقله إلى المستشفى فى مدينة شابل هيل، وخضع لعملية جراحية، وتبين أن الأغلبية العظمى من جسده

مغطاة بحروق من الدرجة الثالثة.

ويعانى مايسون حاليا من آلام شديدة، ويحتاج إلى علاجات مكثفة وعمليات تجميل، وفقا للأطباء، وتعمل العائلة الآن على جمع التبرعات لسداد تكلفة العلاج، وجمعت حتى الآن 20 ألف دولار من هدفها البالغ 25 ألف دولار.



ويعتبر هذا التحدى الخطير على تيك توك من بين العديد من التحديات التى تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يتعرض المراهقون والأطفال لخطر جسيم عند محاولة تنفيذها.