رائد فضاء ينشر صورا من «عين الصحراء»

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، علق سلطان النيادى فى تغريدة: "التقطت هذه الصورة لـ عين الصحراء أو قلب الريشات فى موريتانيا، وهو معلم جيولوجى يشهد على عجائب الطبيعة وأسرار كوكبنا".

وأضاف رائد الفضاء: "ما أجمل طبيعتنا فى العالم العربى.. وما أروع غناها وتنوعها".



وانطلق سلطان النيادى ضمن فريق "كرو-6" فى مهمة علمية إلى محطة الفضاء الدولية، ويخوض النيادى أطول مهمة علمية للعرب فى الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة فى محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية فى 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة.