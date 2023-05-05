بـ 6700 دولار.. ماذا تعرف عن أغلى آيس كريم فى العالم؟

جدة - نرمين السيد - وأعلن فى 25 أبريل الماضى، أن آيس كريم سيلاتو الجديد، هو الأغلى من نوعه فى العالم، وبلغ بالعملة المحلية 880 ألف ين، لغناه بالبروتين.

ويتكون الآيس كريم من "ورق الذهب، والبيض، وزيت الكمأة، وصفر البيض، والحليب، والجبن من نوعية بارميجيانو"، ويباع فى صندوق أنيق للغاية، مصحوبا بملعقة معدنية صنعت خصيصا لتناوله.

ويبلغ حجم الواحدة 130 مل، ووفق "جينس" فإن الكمأة البيضاء المستخدمة فى صنع هذا الآيس كريم المميز تأتى من ألبا بإيطاليا، وهى جزء من مجموعة عالية الجودة بسعر 2 مليون ين (14900 دولار).