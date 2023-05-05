قناة الناس - رد نهائى وحازم حول فوائد البنوك من أمين الفتوى

وقال الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن البنوك جزء من اقتصاد الدول ويقوم عليها اقتصاد الدول، وتنظم المعاملات، وهناك من الناس ضعاف لا يستطيعون النزول إلى الأسواق للمضاربة بأموالهم.
وتابع، أن شخصًا خرج إلى المعاش وحصل على 350 ألف جنيه مكافأة، وعندما أراد أن يضعهم فى بنك للحصول على فائدة منهم تعينه فى حياته خوفه بعض الناس من حوله بأنه ربا، ونصحوه بأن يعطيهم لشخص يتاجر له فيهم، وعندما فعل ألهمه الله بأن يعطيه 200 ألف جنيه ويحتفظ بالباقى، وعندما حاول استرجاع تلك الأموال من هذا الشخص، رفض إعادة الأموال إليه.
واستطرد، أنه على الإنسان إذا وجد خلافًا فى الفتوى حول شىء ما، أن يقلد من أجاز، من باب التيسير، موضحًا أنه إذا كان هناك شخص يستطيع المضاربة بماله، فهناك العشرات لا يستطيعون ذلك.
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصل يسأل عن جواز وضع ماله فى بنك للاستفادة من الفائدة العائدة منه وتأمين حياته، بأن يضع ماله فى البنك ويأخذ الفائدة ويستفيد بها فى حياته، مؤكدًا أنه لا شىء عليه فيه ذلك.
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