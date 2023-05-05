قناة الناس ـ عويضة يكشف خطأ بسبب الطلاق البائن والرجعى

جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إن الطلاق البائن يكون بإبراء الزوج والتوقيع على قسيمة الزواج، مشددًا على أن رجوع الزوجين بعد ذلك يتطلب عقدًا ومهرًا جديدين.

جاء ذلك ردًا على سؤال متصلة قالت إن أسرتها وأسرة زوجها ترفض رجوعهما، لذا قامت بالرجوع إلى زوجها بعقد عرفى لدى محامى، متساءلة ما إذا كان ذلك حلال أم حرام.

وأشار الشيخ عويضة عثمان أن المرأة تعود لزوجها من الطلاق البائن نتيجة خطأ فى الفتوى، حيث يسألون شيخا ليس أهل للفتوى، مشددًا على أنه ليس كل من ترى فيه الصلاح والعلم أهل للفتوى، لأن العلم والصلاح شىء والفتوى شىء آخر.

وأوضح أن الكثير يفتون بالتعويل على فترة العدة، ولا يفرقون بين الطلاق البائن والطلاق الرجعى، موضحًا أن الطلاق الرجعى هو الطلاق الغيابى، ويمكن فيه للمرأة أن تبقى فى بيت زوجها، على أمل أن يحدث الرجوع، موضحًا أن ما حدث فى حالة المتصلة خطأ، لأنه ينقص العقد وحضور الزوجة مجلس العقد.

ونصح أسرة الزوج الزوجة بعدم الوقوف فى طريق رجوعهما، ومساعدتهما على الرجوع طالما أنهما يريدا العودة.