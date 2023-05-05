قناة الناس- يسرى جبر: قبور المسلمين روضة من رياض الجنة والدعاء عندها مستجاب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يسرى جبر، الداعية الإسلامية، إن زيارة قبور المسلمين سنة نبوية شريفة، موضحًا أن النبى ﷺ كان يزور القبور كل يوم، وليس كل سنة، فكان يزور شهداء أحد مرة فى الأسبوع، ويزور البقيع مرتين أحيانًا فى اليوم، ولا يفوت إلا والنبى ﷺ يسلم عليهم ويزورهم.





وأوضح الدكتور يسرى جبر، خلال برنامجه "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن زيارة قبور المسلمين فيها إيناس للميت، وإدخال السرور على قلبه، مؤكدًا أن قبور المسلمين روضة من رياض الجنة والدعاء فيها وعندها مستجاب لأنه تحفها الملائكة. وتابع أن النبى ﷺ كان يدعو لنفسه عند القبور، ويقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم"، موضحًا أن النبى ﷺ أراد أن يعلمنا بركة التماس قبور المسلمين.

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