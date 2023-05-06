الإفتاء: الشرع رغب فى محبة آل البيت 

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف جاء بالأمر بحبِّ آلِ بيتِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23].





وأوضحت أنه قد صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسير هذه الآية فيما رواه الإمام البخارى فى "صحيحه" أنه قال: "لم يكن بَطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة؛ فقال: إلا أن تَصِلُوا ما بينى وبينكم مِن القرابة"، فهذا إيصاء بقرابته صلى الله عليه وآله وسلم يأمُرُه الله تعالى أن يبلغه إلى الناس. وتابعت، أنه أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بحب آل بيته والتمسك بهم، ووصانا بهم -عليهم السلام- فى كثير من أحاديثه الشريفة، منها ما جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحِبُّوا اللهَ لِما يَغذُوكم مِن نِعَمِه، وأَحِبُّونِى بحُبِّ اللهِ، وأَحِبُّوا أَهلَ بَيتِى لحُبِّي» رواه الترمذي.

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