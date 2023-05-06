قناة الناس - جابر بغدادى: الصلاة على النبى باب للجنة

جدة - نرمين السيد - بيّن الشيخ جابر بغدادى، الداعية الإسلامى، فضل الصلاة على سيدنا محمد ﷺ، قائلا: "أدم الصلاة على الحبيب محمد فإنها مقبولة حتمًا بغير تـردد.. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد".





وأضاف الشيخ جابر بغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، أننا لا بد أن نعيش سويًا لحظات عن فضل الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ، قائلاً: "أجمل هدية النبى، وأعظم تجلى حدث لهذا العالم هو سيدنا النبى، واحنا كمان محظوظين بسيدنا النبى". وتابع: "سيدنا النبى يقول: (أنتم حظى من الأمم)"، مؤكدًا أن محبة النبى ﷺ شفاعة لنا لدخول الجنة، والصلاة على النبى ﷺ باب من أبواب الجنة.

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