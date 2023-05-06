جدة - نرمين السيد - صرّح بافل دوروف، الرئيس التنفيذى لخدمة التراسل الفوري، تيليجرام، بأن تطبيقه قد ينتهى به المطاف مغادراً دولة البرازيل، وذلك إثر قرار محكمة فيدرالية برازيلية بحظر التطبيق فى البلاد.





وكانت المحكمة البرازيلية قد أصدرت حكمها بحظر تطبيق تيليجرام وإلزام كلٍ من آبل وجوجل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات التابع لكلٍ منهما، كما طلبت من شركات الاتصالات حظر الوصول إليه. وذكرت المحكمة البرازيلية أن تطبيق تيليجرام قد فشل فى تسليم بيانات متعلقة بمستخدمين يُعتقد أنهم "متطرفون ومتورطون فى أعمال عنف" داخل البلاد، كما ألزمت المحكمة التطبيق بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار يومياً لحين تسليم البيانات المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيليجرام على وشك مغادرة البرازيل لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.