موتورولا تكشف مواصفات أحدث إصداراتها

جدة - نرمين السيد - يتميز الهاتف بوزنه البالغ 203 جرامات، وتصل أبعاده إلى (161.2/74/8.6) ملم، فيما جرى تصميم هيكله من أجود المواد ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP6، بحسب ixbit.

شاشة الهاتف الجديد لـ موتورولا، ترددها يصل لـ 156 هيرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 و Dolby Vision، وصيل معدل سطوعها إلى 1300 شمعة/م، وهى من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 512 جيجابايت.

يأتى الهاتف بمميزات تصوير فائقة، وجاءت الكاميرا الأساسية بـ 3 عدسات، بدقة (50+12+50) ميجابيكسل، أما الأمامية جاءت بدقة 60 ميجابيكسل.

وبلغت سعة الهاتف 5100 ميلى أمبير، ويمكنها العمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، وإضافة إلى ذلك يمكن من خلالها الشحن العكسى للأجهزة الذكية.