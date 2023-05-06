فروع من أشجار الزان زرعتها إليزابيث الثانية تزين مراسم تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - تحدث شون كونلى، منسق زهور حفل التتويج الملكى، للملك تشارلز، عن باقات الزهور التى تزين مراسم التتويج، لافتًا إلى أن الزهور أتت من مصادر مستدامة، بناء على رغبة الزوجين الملكيين.





وأضاف كونلى، خلال تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "كنت أظن أن هذا الأمر سيكون صعبا، ولكنه غير مستحيل نظرا للمساحة الكافية التى بين إعلان رغبتهم فى زهور من مصادر مستدامة، وذلك فى ديسمبر وبين تاريخ اليوم والذى مر عليه 5 أشهر". وأوضح أن الزهور تزرع بالطريقة العضوية وليست بالحرارة أو الطرق التقليدية، كل شئ مستدام قدر الإمكان، لافتا إلى أن الزهور أتت من 4 دول تشكل المملكة: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتنلدا وويلز". ولفت إلى أن للملكة إليزابيث الثانية حضور ولمسة واضحة فى مراسم تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا، إذ أن فروع من أشجار الزان الذى زرعته وجود ضمن باقات الزهور التى تزين مراسم التتويج.

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