جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فإنه على الرغم من مراسم التتويج، من المقرر أن يستمر جدول الدورى الإنجليزى الممتاز كما هو مخطط له، دون تأجيل، ولكن مع إضافة بعض "التعديلات".
وعادة ما يحظى يوم السبت بالنصيب الأكبر من مباريات الجولة، لكن بسبب التتويج، ستشهد الجماهير 5 مباريات فقط يوم السبت، من أصل 10، وبسبب موعد انطلاق التتويج التاريخى، ظهرا، بتوقيت لندن، لن تقام مباراة الظهيرة الشهيرة، التى تنطلق فى الساعة 12:30 بتوقيت لندن.
كما يتم عزف نشيد "ليحفظ الله الملك" فى ملاعب الأندية المستضيفة، لأول مرة، بعد أن تواصلت رابطة الدورى الإنجليزى مع الأندية التى تخوض مباريات على أرضها واقترحت بشدة المشاركة فى الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 مباريات فقط.. تتويج الملك تشارلز وقرينته يؤثر على الدورى الإنجليزى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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