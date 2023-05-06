البريطانيون يفترشون الطرق لمشاهدة مراسم تتويج تشارلز

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستمر المراسم لـ 3 أيام، وفى سبيل ذلك افترش الشعب البريطانى الطرق لمشاهدة المراسم الأسطورية لتتويج الملك، ما كلف 145 مليون دولار حسبما نقلت العربية.
وتقام مراسم التتويج بكنيسة وستمنستر فى العاصمة البريطانية لندن، والتى تأتى بعد 70 عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، ودعى نحو 2300 شخص لهذا الحفل من بينهم 100 رئيس دولة.
ويحضر الفعاليات عشرات الآلاف على طول طريق موكب التتويج، ويشارك نحو 7 آلاف جندى فى الموكب الذى يسير بين باكنجهام وويستمنستر، كما سيتم نشر أكثر من 11.500 ألف عنصر من قوات الأمن فى لندن.
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