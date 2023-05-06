طرق لاستعادة الملفات المحذوفة من الكمبيوتر

جدة - نرمين السيد - وفى بعض الأحيان يمكن استعادة المواد المحذوفة من على الكمبيوتر، عبر خطوات بسيطة تتماشى مع إصدارات Windows 10 أو Windows 8 أو Windows 7 وأى نسخة أخرى.

ولفت موقع minitool، إلى ضرورة تفعيل خاصية النسخ الاحتياطى والذى تعد أفضل الطرق لاستعادة الملفات حال حذفها عن طريق الخطأ، أو نلقها إلى سلة المحذوفات.

ويمكن اتباع الخطوات التالية لاستعادة الملفات، فى حال فعلت النسخ الاحتياطى بجهازك:

- اذهب إلى أيقونة سلة المهملات، وضغط عليها بزر الماوس الأيمن.

- افتح الأيقونة وحدد الملفات التى تريد استعادتها.

- اختر "recover" وستجدها بشكل تلقائى فى المكان المخصص لها قبل الحذف.

كما يمكنك سحب الملفات إلى سطح الكتب مرة واحدة.

طريقة استعادة الملفات المحذوفة بعد إفراغ سلة المهملات:

فى حال كنت أفرغت سلة المهملات، فإن أمامك فرصة لاستعادة الملفات، وذلك عبر الخطوات التالية:

- ابحث عن أيقونة Logical Drives.

- حدد بعدها الملف الذى تريد استعادته فوق أيقونة Expand، وفعل إعدادات المسح الضوئى - Scan Settings.

- أكد العملية عبر التأكيد على تم.

ـ اضغط على رمز المسح Scan بعد تحديد الملفات.

ـ حدد الملفات التى تريدها.

ـ احفظ الملفات، وحدد لها مكانا على الحادث.

- اضغط فوق "موافق" لتأكيد عملية الاسترداد.

Stellar Data Recovery

يعتبر برنامج Stellar Data Recovery واحدا من أفضل البرامج التى يمكن من خلالها استعادة الملفات المحذوفة.

وتبين الخطوات التالية طريقة استعادة الملفات عبر برنامج Stellar Data Recovery.

فى البداية اختر الملفات التى تبحث عنها ، وحدد المحرك الذى يحتوى على الملفات المحذوفة.

اضغط على أيقونة Scan واستكمل الفحص، إلى أن تظهر البيانات التى تبحث عنها.

فى النهاية اضغط "حفظ"، وانتظر دقائق لحين عودة الملفات.