المنوفية تحصد الذهب الأصفر

جدة - نرمين السيد - ورافقت عدسة دوت الخليج المزارعين أثناء "درس الغلال"، وسط فرحة منهم بالحصاد.

فى سياق متصل قال نقيب الفلاحين عبد الرحمن ابو صدام، إن توريد القمح مستمر حتى أواخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعة فيما تم "درس" نحو 25% من الكميات المحصودة تقريبا.

وأضاف أن إقبال مزراعى الأقماح الشديد على توريد أقماحهم للحكومة يرجع إلى عدة أسباب أهمها: الوازع الوطنى الذى يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم، ورغبتهم بالمساهمة فى تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية المناسبة والتى شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل.