قناة الناس - تعرف على الطريقة الصحيحة لصلاة الكسوف والخسوف

جدة - نرمين السيد - بيّن الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الطريقة الصحيحة لصلاة الكسوف والخسوف، مستشهدًا بحديث النبى ﷺ: "الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا".





وأوضح الدكتور عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن سيدنا ابن عباس رضى الله عنه يقول: "وقف النبى ﷺ فكبر تكبيرة الإحرام، ثم قرأ دعاء استفتاح الصلاة"، مضيفًا أنه إذا لم تكن تحفظ الدعاء، فإبدأ بالفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة قرابة البقرة، ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يقوم من الركوع بـ "سمع الله لمن حمده"، ثم يعيد قراءة الفاتحة ثم يقرأ قراءة قريبة من الأولى، ثم يركع ركوعًا طويلاً أيضًا، ثم يقوم من ركوعه بـ "سمع الله لمن حمده"، ثم يسجد وجلوس بين السجدتين، وقيام. وتابع الدكتور عويضة عثمان: أن المصلى يفعل فى الركعة الثانية ما فعله فى الركعة الأولى، موضحًا أن كل ركعة يكون فيها قراءتين وركوعين والسجود العادى، ثم يسلم من صلاته بعد ذلك.

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