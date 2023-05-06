قناة الناس- الجفرى يحذر من صفة «الأنا»: طردت إبليس من الجنة

جدة - نرمين السيد - وقال الحبيب على الجفرى، خلال لقاء بثته قناة "الناس"، إن كثيرًا من إخوتنا عندما أرادوا خدمة الدين وقعوا فى هذا المعنى "الأنا" من حيث لا يشعرون ولا يقصدون، فأصبح الكلام عن "دين الله" بصيغة "دينى أنا"، مضيفًا: "أنا لا أتدين بدينى أنا، وإنما أتدين بدين الله".

وتابع الجفرى، أن الفرق كبير بين من يخدم دين الله ومن يخدم "دينى أنا"، لأن من يخدم دين الله لا يرى نفسه، ولهذا لا يبالى إن أُوذى أو ظُلم أو وقع خطأ فى حقه الشخصى، فهو لا يبالى لأنه يخدم دين الله.

واستطرد الداعية الصوفى، أما من يخدم "دينى" بصيغة الأنا، فإنه يعيش وهو يتوهم أنه يخدم دين الله كما عاش إبليس وهو يتوهم أنه يعبد الله، ولكن الحقيقة أنه كان يعبد المنزلة التى يريدها هو، قائلاً: "الفرق كبير".

واستشهد الحبيب على الجفرى بحديث النبى ﷺ :" تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إنْ أُعطِى رضى، وإن لم يُعطَ لم يرضَ".