قناة الناس - الجفرى يوضح صفات وأخلاق آل البيت

جدة - نرمين السيد - ووجه الحبيب على الجفرى، خلال لقاء بثته قناة "الناس"، تساؤلات لمن ينتسبون إلى آل البيت: "جدك الحسن والحسين.. أحبك، ولكن ماذا عملت بهذه النسبة؟ وماذا تعرف عن جدك ﷺ؟ ماذا تعرف عن أخلاقه؟".

وتابع الجفرى: "واحد يقول أنا من آل البيت ويكذب باليوم ثلاثين كذبة! يقول من آل البيت ويرى نفسه أفضل من الناس! يقول من آل البيت ولا يبالى من أين يأكل المال من أينما اتفق وكيفما اتفق! كيف هذا الكلام؟ يقول من آل البيت ولا يستطيع أن يعد أسماء زوجات النبى ﷺ".

واستطرد الداعية الإسلامى المتصوف: "اسأل ولدك الليلة هل يحفظ اسم النبى ﷺ لثلاثة أسماء، مع أنه الواجب أن يحفظه إلى عدنان، واسأل بنتك ماذا تعرف عن أمها فاطمة الزهراء! أليست هذه سيدة نساء العالمين؟!".

وتساءل الجفرى لمن ينتسبون إلى آل البيت، هل غرسوا فى أبنائهم معنى الصلة بآل البيت عليهم السلام!