قناة الناس.. السيدة خديجة كانت سند النبى وأرسل الله لها السلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد نبوى فى الحلقة الجديدة من برنامج "نبى الرحمة"، الذى يقدمه على قناة الناس، إن السيدة خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيمة ومعظمة وكانت السند لرسول الله، فكانت له الزوجة والأم والأخت وكانت صاحبة له فى أخطر مراحل النبى الكريم وهى مرحلة التأهيل للدعوة ومرحلة بداية الدعوة.





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