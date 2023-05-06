كاتبة صحفية: بريطانيا تحافظ على تاريخ الملكية وطرق تتويج الملوك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت منال لطفى، الكاتبة الصحفية، إن بريطانيا تحافظ على تاريخ الملكية وطرق تتويج الملوك، مؤكدة أن الأجواء فى لندن احتفالية، والحفل ضم العديد من ملوك أوروبا ورؤساء الدول، موضحًا أن بريطانيا مرت فى الآونة الأخيرة بالعديد من الأزمات، مثل وفاة الملكة وتغييرات فى المؤسسات وتقلبات سياسية كبيرة.





وأضافت لطفى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد كل هذه الاضطرابات لمدة 4 أعوام فإن لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث احتفالية بالنسبة لعدد كبير من البريطانيين، و هناك شرائح لا تؤيد النظام الملكى البريطانى، لكن مع ذلك هناك أجواء احتفالية كبيرة بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا. واستكملت: "العديد من المنازل تزينت، والمواطنون وضعوا صورًا وأعلامًا للملك فى شرفات البيوت يوم التتويج"، موضحة أن المعترضين على النظام الملكى البريطانى موجودون منذ الصباح الباكر يرتدون القمصان الصفراء ويتمنون فى يوم من الأيام أن تتحول بريطانيا من الملكية إلى الجمهورية.

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