قناة الناس - الجفرى: افعل هذا الآن بصدق وسترى الراحة فى قلبك

جدة - نرمين السيد - وقال الحبيب على الجفرى، خلال لقاء بثته قناة "الناس"، إن هذا هو التصوف الحق، داعيًا الجميع إلى التسامح مع أخطأ فى حقه، موضحًا أنه يمكن أن يكون ذلك صعبًا لأننا بشر، لكن "عمل الجنة صعب بربوة"، أى فيه مشقة بسيطة.
ونصح الداعية الإسلامى المتصوف، من يخاف أن يكون منافقا ويقولها بلسانه وقلبه لم يسامح بالفعل، أن يقولها بلسانه ويسلم أمره لله، ويدعو: "يارب أنا أملك لسانى وقلت به سامحت، فيا مقلب القلوب والأبصار، ارزقنى المسامحة.. يارب أطعتك فيما أملك، فأعنى على ما لا أملك".
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