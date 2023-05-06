أرقام غير متوقعة.. أبل تكشف عن إيراداتها فى الربع الأول من 2023

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة أبل عن نتائج الربع المالى، والتى تعتبر أفضل مما توقعه المحللون، فقد حققت الشركة إيرادات بقيمة 94.8 مليار دولار بين شهرى يناير ومارس من العام الجارى، بانخفاض 3% عن 97.2 مليار دولار فى العام الماضى.





وحققت الشركة إلى مبيعات قياسية من أجهزة آيفون فى الثلاثة أشهر الأولى من العام وسجلت أيضًا جميع الخدمات بما فى ذلك، App Store و Apple Music وApple Pay و iCloud. وجاء الانخفاض السنوى فى المقام الأول من المبيعات الضعيفة لأجهزة Mac و iPad، فيما بلغت عائدات آيفون 51.3 مليار دولار بزيادة 2% على أساس سنوى، وتضاعفت على أساس سنوى فى بعض الأسواق المتقدمة والناشئة مثل الهند وإندونيسيا، بحسب ما نقله موقع "unlimit-tech" التقنى. وتشمل خدمات أبل حاليًا 975 مليون اشتراك مدفوع، بزيادة مذهلة قدرها 150 مليون عن عام 2022، وكشف التقرير أيضًا أن الجهاز النشط المثبت الآن بشكل مطرد عن 2 مليار.

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