لقطات جوية مذهلة للعاصمة لندن خلال تتويج الملك تشارلز الثالث (فيديو)

وعلق حساب العائلة الملكية على الفيديو قائلًا: "كان هذا منظر لندن من طائرتنا بعد ظهر اليوم، التى تشارك رفقة القوات الجوية الملكية والقوات المسلحة فى احتفالات تتويج الملك والملكة".
وأصبح تشارلز ملكًا لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فى 8 سبتمبر من العام الماضى،
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