تدعم الألعاب.. Hisense تطرح أجهزة التلفاز A85K

جدة - نرمين السيد - وتتميز سلسلة أجهزة التلفاز الجديدة بشاشات OLED، كما تأتى بحجم 55 و65 إنش، وتدعم تدرج لونى بمعايير DCI-P3 بنسبة 97%، وتصل نسبة السطوع فى هذه الإصدارات إلى 900 nit.

وتدعم أجهزة A85K تباين1 :150000 لتوازن أفضل بين الأبيض والأسود، كما تدعم أجهزة التلفاز تقنية Dolby Vision IQ، ومعايير HDR10 Plus، وHLG لذا تدعم الأجهزة تفاصيل أكثر دقة فى المحتوى.

كما تدعم A85K ترقية المحتوى إلى دقة 4K، وتأتى بتقنية MEMC التى تعمل على خفض ضبابية الحركة وإنسيابية الإطارات، مع خفض التشويش، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتضم A85K عدد 6 من المكبرات الصوتية المدمجة بقدرة 10W، والتى تدعم تقنية Dolby Atmos و DTS Virtual:X لتعزيز التجربة الصوتية.