على جمعة: الوصاية مشكلة مجتمعية والأزهر عقد 30 جلسة لتعديل القانون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابع الشيخ على جمعة، خلال حواره ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، قائلا إن وصاية المال للوصى تحتاج إلى عدد من الأمور أبرزها: الأمانة والكفاءة، وبالتالى يجب رعايته والحفاظ عليه للأطفال.
وأوضح أن الوصاية مرتبطة بظروف العصر، واختلف الفقهاء حول أحقية المرأة بها ولا يوجد فى الكتاب والسنة ما يحدد "الوصى"، مشيرا إلى أن مسلسل تحت الوصاية تحدث عن قضية المال وليس حضانة الأم.
وقال على جمعة، إن المرأة فى هذا العصر أصبحت تعتلى العديد من المناصب الهامة، والوصاية أصبحت مشكلة مجتمعية والمرأة أقدر عليها بحكم رعايتها لأبنائها، والمجلس الحسبى هو المعنى بإدارة أموال الأطفال القصر حال وفاة الأب، مؤكدا أن الأزهر عقد 30 جلسه بمشاركة كبار العلماء والخبراء لبحث تعديلات قانون الوصاية ووزارة العدل تعمل عليه الآن.
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