جوجل يحتفى بالذكرى 190 لـ ميلاد بيوهانس برامس.. خليفة بيتهوفن

جدة - نرمين السيد - احتفى محرك البحث الشهير جوجل بالذكرى 190 لميلاد بيوهانِسْ برامس، مؤلف الموسيقى الألماني، وذلك عن طريق تغيير واجهته الرئيسية بصورته الشخصية، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 7 مايو 1833، وتوفى 3 أبريل 1897.





وبيوهانس برامس هو موسيقى ألمانى، من أصحاب المدرسة الرومنتيكية، وأهم ما قيل عنه أنه استمرار لبيتهوفن، أى أن السيمفونية الأولى لبرامس يمكن اعتبارها السيمفونية العاشرة لبيتهوفن. ولم يكن بيوهانس برامس، كالرومانتيكيين فى نزواتهم العاطفية فقد كان يخشى أن تشغله المرأة عن فنه.

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