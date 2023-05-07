«جوجل» تعتزم تزويد محرك البحث بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مثل "تشات جى.بى.تى" شعبية سريعة مما يُسلط الضوء على إحدى التقنيات التى ربما تغير تماما أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات، وذلك وفقا لصحيفة "ستريت جرونال".
وذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث، يُعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.
ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مُطلعة قولها، إنه من المُتوقع أن تطلق جوجل خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع، مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعى يحمل اسم "ماجى".
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