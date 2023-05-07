خلف الجدران.. ثعابين سامة تفاجئ أمريكية فى منزلها الجديد

جدة - نرمين السيد - وقامت السيدة التى تدعى آمبر هول والبالغة من العمر 42 عاما بتأمين منزلها الجديد المكون من 4 غرف وحمامين فى سينتينيال، كولورادو.

وتحولت أجواء السعادة والفرحة إلى حالة من الذعر بعد رؤية ما كان مختبئا خلف الجدران، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

ووجدت هول عشرات الثعابين السامة خلف جدران منزلها، بعد أن كانت معتقدة أن المنزل سيكون مثاليا لأطفالها وكلابهم.

وتمكنت أمبر من كشف هذا الأمر المرعب بفضل أحد كلابها الذى كشف المستور خلف جدران منزلها المنحوس.

وكشف محارب ثعبان محترف كان يساعد آمبر فى إزالة الثعابين بشكل إنسانى أن حجمها الهائل يشير إلى أنه من المحتمل أنهم كانوا يعيشون فى العقار لمدة عامين على الأقل.